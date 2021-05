Eerst dachten we dat dit volstrekt maffe statement van reclasseringsbureau Top Notch ging over Lil' Kleine, wiens vriendin in toegetakelde toestand naar de hotelreceptie snelde omdat ze klappen zou hebben gekregen van haar mentaal uitgedaagde onvoldoende. Lil' Kleine is immers de gebraden haan van Top Notch, een naar rotte vis meurend verzamelpunt voor hele en halve criminelen die al rijmelend woord bij niet zelden ongezellige daad voegen, en Top Notch had Bilal Wahib immers al gecanceld voordat diens slachtoffer z'n pik had laten zien. Maar bovenstaand statement gaat helemaal niet over Lil' Kleine, over huiselijk geweld, over het mishandelen van vrouwen, over het behandelen van vrouwen, over de vraag of Lil' Kleine zijn vriendin überhaupt wel een paar beuken heeft verkocht. Het gaat over hoe zielig Top Notch is als 'de media' statements verdraaien, het gaat over collectieve druk of 'bullying', het gaat over elkaars mening respecteren en het gaat over vrijheidsstrijders op de Molukken en West-Papua, iets met mensen zonder stem en iedereen is welkom bij Top Notch om ze te steunen. We hebben het nu 10x gelezen maar snappen en nog steeds geen jota van - vooral niet wat het allemaal te maken heeft met een door drank-, drugs- en agressieproblematiek ingehaalde rapper die nu al dagen in de media is omdat hij hoogstpersoonlijk meegewerkt zou hebben aan de verbouwing van zijn vriendin. Een rapper ook die voor heel veel kinderen een voorbeeld is. Het lijkt erop dat ze bij Top Notch de mishandeling van een vrouw toch vooral heel zielig vinden voor Top Notch zelf. Enfin, misschien dat ze de volgende keer wat minder kunnen blowen voordat ze zo'n statement naar buiten werken, dan begrijpt de rest van Nederland het mogelijk ook.