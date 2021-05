Eng stukje in de Volkskrant . Gaat u niet helemaal lezen, want Volkskrant en meer dan 200 letters wat veel te veel is voor zombies met verweekte hersentjes, dus doen wij het even voor u.

Eng puntje nummer 1: het immer betrouwbare RIVM waarschuwt nu al voor nieuwe 'basismaatregelen' tegen het Chinese uit Wuhan-lab ontsnapte coronavirus aankomende winter (lees: afstand houden, mondkapjes, handen wassen maar natuurlijk geen woord over aerosolen en ventilatie anders krijgt Maurice de Hond gelijk ook al heeft 'ie dat gewoon, is bewezen). Eng puntje nummer 2: in de UK, alwaar zo'n beetje iedereen is gevaccineerd en de maatregelen foetsie zijn, waart de Indiase horrorvariant rond die zo besmettelijk is dat sommige Britse regio's weer lockdownerige maatregelen moeten nemen. Eng puntje nummer 3: alles kan zomaar ineens helemaal mis gaan met de komst van een gemuteerd doomsday Wuhan-China-horrorvirus des genocide dat niet valt weg te vaccineren. De WHO heeft er zelfs een speciale categorie voor, de variants of high consequence.

Boe! Eng hè?

Nu even inzoomen op eng puntje nummer 2. Ook in de Volkskrant, maar dan listig verstopt in een vraaggesprekje met de Volkskrant-correspondent in Londen. Die zegt over de Indiase horrorvariant het volgende: "Er is wel een lichte toename, vooral onder Britten van Aziatische afkomst. Maar dat heeft niet geleid tot een hogere sterfte, omdat de vaccins redelijk beschermen. Het is wel een probleem dat er tamelijk veel vaccinscepsis onder Aziaten bestaat."

Aha! 'Britten van Aziatische afkomst'. Asians dus. Oftewel: Pakistanen. Gek, zoiets kennen we in NL ook aangezien de IC's vooral gevuld zijn met 'mensen van allochtone afkomst'. Die ook aan 'veel vaccinatiescepsis' doen.

We willen natuurlijk niks kwetsends suggereren, maar het heeft er zo wel keer op keer de schijn van dat een zekere bevolkingsgroep nogal vatbaar lijkt voor het uit een Chinees lab in Wuhan ontsnapt virus, wat best wel een beetje veel te maken heeft met het niet houden aan regels, het tóch blijven samenkomen in heilige gebouwen en het weigeren te vaccineren omdat de heilige voorganger in het heilige gebouw zegt dat God heel boos wordt van vaccinaties. Met als gevolg dat een heleboel andere mensen wéér moeten lijden onder RIVMesque onvrijheidsmaatregelen, niet op de IC terecht kunnen met andere ook gevaarlijke ziektes en steeds maar weer voor 100 euro een wattenstaafje in hun neus moeten laten duwen om te mogen reizen.

Zou het derhalve niet eens een keer leuk zijn als zowel beleidsmakers als de media gewoon beginnen met accepteren en communiceren dat een zeker virus vooral problematisch is, en kennelijk heel lang blijft, binnen bepaalde bevolkingsgroepen? Dat zal wel weer stigmatiserend en kloof in de samenleving veroorzakend zijn (is niet vanzelfsprekend hoor, vrijheid!) maar het is wél een probleem. Dat probleem kan worden opgelost als het wordt benoemd, niet als het steeds maar weer in de toch al overvolle probleemdoofpot wordt gestopt. Dan wordt het probleem juist groter.

Straks is het probleem zó groot dat er helemaal niets meer tegen is te doen, ook niet met vaccins, mondkapjes of lachwekkend zinloze RIVM-lieg-en-bedrieg-maatregelen als 'handen wassen' en 'anderhalve meter afstand houden' en gaan we er allemaal aan (nu echt).

Dankzij dat uit het Wuhan-laboratorium ontsnapte Chinese virus. (Bedankt nog China!)