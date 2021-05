Okee komtiedan hè: tijdens de tweede coronagolf zijn in Amsterdam vooral heel erg veel Marokkaanse, Turkse en Ghanese allochtonen ernstig ziek geworden danwel gestorven door de kerona. Niets nieuws, had iedereen zelf ook al bedacht. Alleen mocht u dat officieel niet weten en hardop zeggen. Want: "Uit angst voor stigmatisering is in Nederland veel later dan in andere landen erkend dat bepaalde bevolkingsgroepen een hoger risico lopen tijdens de coronapandemie."

Oftewel, Nederland is zo hyperpolicorcorrect dat zelfs stapels migrantenlijken en met zieke allochtonen gevulde IC's in het steeds dikker wordende doofpotdossier verdwijnen. Anders zouden de mensuh nog eens gaan denken dat allochtonen corona krijgen omdat ze zich niet aan regels willen houden, zich weigeren te laten vaccineren want haram, de Nederlandse regels niet kunnen lezen, elkaar besmetten tijdens superspreading offer-, iftar-, suiker- en bruiloftsfeesten in slecht geventileerde moskees of bomvollezaaltjes en te ongezond eten met te veel suiker waardoor obesitas galore. (In NOS-newspeak wordt dat: "Dat ligt aan de woonomstandigheden en het werk dat ze buitenshuis doen", al klopt dat van die woonomstandigheden, denk aan heel veel kinderen en drie generaties familie in één klein huisje.)

Lees ook hoe IC-arts Armand Girbes wél gewoon feiten wilde benoemen maar telkens uitkwam op 'niets mogen zeggen', 'angst voor discriminatie' of 'verbod op etnisch registeren'. Dystopische gedachtenpolitie-quote: "Girbes belde hoofden van de IC's in andere steden. Daar werd zijn observatie bevestigd, maar tot zijn grote teleurstelling herhaalden die artsen dat niet toen journalisten hen om bevestiging vroegen. 'We herkennen het niet', klonk het toen, of "'daar kijken we niet naar, voor ons is iedere patiënt hetzelfde'."

Tsjonge. Lekker betrouwbaar wel die IC-artsen. Spreken echt altijd de waarheid hoor! Hier het hele feitenrelaas nog eens in lekker domme bureaucratenplaatjes geduid.

(Uit angst voor stigmatisering vernietigt dit topic zichzelf na lezing.)