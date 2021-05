Als je jongeren en ouderen wilt beschermen dan per direct alcohol verbieden. Ik quote "In Nederland sterven dagelijks gemiddeld bijna vijftien mensen aan de gevolgen van alcohol. Relatief veel jongeren zijn het slachtoffer. ".

Een familielid had een sterke verslaving om bier te drinken, verschillende pogingen om af te kicken hadden maar een tijdelijk effect en zonder bier werd hij agressief. In combinatie met leverfalen werden de laatst 15 blikken hem teveel. Alcohol, een van de meest dodelijke en verslavende harddrug dat er bestaat, is gewoon in elke supermarkt te koop, dát is pas raar. En niet zeuren over traditie, zwarte piet kon ook binnen een paar jaar afgeschaft worden.