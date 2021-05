En wie hebben we daar? Het zijn Hendrik en Ingrid, op weg van precies niks naar helemaal nergens. Vroeger, toen Hendrik tegen zijn vrienden grapte dat hij zijn beste vriend een hand had gegeven, had dat nog een solosexy betekenis. Tegenwoordig is zijn beste vriend EEN PARAPLU. Hendrik en Ingrid wíllen wel heel veel dingen, maar daar blijft het dan ook bij. Bij willen. Ze mogen namelijk geen hond van Hugo de Jonge. Ze wíllen wel een bier zuipen in het café. Maar ze mogen niet. Ze wíllen we naar het theater voor het goorste gerecht op de kaart. Maar ze mogen niet. Ze wíllen wel naar het restaurant. Maar ze mogen niet. Ze wíllen wel een paar mensen thuis ontvangen voor een worstje, een kaasje en doe eens gek van die dure cornichons van de traiteur uit Lyon. Maar ze mogen niet. Ze wíllen wel naar een feestje. Maar ze mogen niet. En ze wíllen wel op het terras zitten. Dat mag wél. Maar dat heeft geen enkele zin. Het is namelijk alleen maar en aan de lopende band uit de baarmoeder gerukt schijtweer in dit land.