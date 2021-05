Nou jongens, ene Tom heeft de opening van de vuilcontainer opgemeten - hij heeft verder toch geen fuck te doen - en hij is kleiner hoor. Meteen 100.000 brieven naar de Stentor natuurlijk. Teunis (71) uit de wijk Westenholte (haha, holte) schaalt zijn imposante dildoverzameling (alleen maar van die pikzwarte joekels) af en die passen nu natuurlijk niet meer in de container! Ans (71) zoekt naar ruimte in de afvalzak en zij flikkert alles maar gewoon linea recta in de bossen bij Nunspeet. Kan haar het nu nog schelen! Tante Dirk (71) heeft op haar zolderkamertje een zooi Märklin-treinen die lopen op kernenergie. Ze moet verdomme toch wel het kernafval kunnen lozen ergens. Pier (71) vreet iedere week wel 900 bananen. Ooit was er een dokter die zei: "Nou Pier, misschien moet je wat minder bananen vreten", maar Pier vreet iedere week 900 bananen want het is zijn leven en mooi niet het leven van de dokter. Schillen dat het oplevert! SCHILLEN! Tassen vol! Past dus niet meer. Volgens Trudy (71) gaat Zwolle helemaal naar de klote door twee dingen: 1. yuppen en 2. te kleine afvalbakken. Vroeger kon je nog een praatje maken met je buren en je afval gewoon in de vuilcontainer dumpen, tegenwoordig hebben die yuppen allemaal bakfietsen en van die restaurants waar ze biologische bieten verkopen. Blègh! Sijmen, een 71-jarige betonstaalvlechter uit de wijk Berkum, neemt zijn werk mee naar huis. Zit hij thuis weer met een bende van die wapeningstaven en cementafval. En dan moet allemaal de vuilcontainer in EN DAT PAST NU DUS NIET MEER. Bedankt hè gemeente Zwolle, iedereen is fokking verdrietig dankzij júllie.