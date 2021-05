Afgelopen zaterdag verscheen er een sloopstuk over Sywert van Lienden in de Azijnbode. Overduidelijk ingestoken door VWS, dat al een jaar clusterfuckt met de corona-aanpak en daarover alle luiken gesloten houdt, en afgeschoven op Sywert die met zijn Hulptroepen eerder, sneller en meer mondkapjes voor de noodlijdende zorg wist te importeren uit China dan het "Landelijk Consortium Hulpmiddelen" (en ondertussen openlijk kritisch was op LCH/VWS). 's Anderendaags verklaarde het MinVWS in een follow-up van 1 woord aan VK dat ze "opheldering" wilden van Sywert over hun eigen deal met Sywert. Maar dat is kennelijk normaal, dat ministeries zich via de media afvragen hoe hun eigen deals tot stand kwamen.

Met de kennis van nu doen velen (met name mensen die Sywert sowieso al haten, zelf uit de publieke ruif vreten, inktkoelie zijn of een combi van die drie dingen) alsof Sywert zich moedwillig verrijkt heeft over de rug van de gelockdownde belastingbetaler. Maar wij herinneren ons dat het ruim een jaar geleden chaos, onzekerheid, onmacht en onkunde was in de bestuurscultuur van omvallende vvd-ministers, invallende PvdA-ministers en schoendragende CDA-ministers, en dat de overheid zijn eigen aanbestedingen, inkoop en logistiek niet op orde kreeg. En dat Sywert toen met CoolBlue, KLM en iemand van Oranje een eigen luchtbrug naar China opzette om Onze Zorghelden weer te laten ademen: Hulptroepen.

Dat werd onder leiding gedaan van iemand die vandaag in een dode boom door een ironie-imiterende columnist die thuis aan de keukentafel schrijflessen aan huisvrouwtjes geeft een "burgerlul" werd genoemd, en dat werd een succes. Bonuspuntje voor alle burgerlullen, zou je denken. Vorig jaar juni zat deze specifieke burgerlul bij ons in de studio voor wat toen nog het Coronacafé heette en daar vertelde hij dat het in Nederland "klaar" is qua voldoende FFP2-mondkapjes voor de zorg, maar dat er in het buitenland nog voldoende handel is. Daarover suggereert hij dat ie er dan wel zelf wat aan over wil houden. Daar kunnen we de fout niet in vinden want geld verdienen met hard werken is niet vies, maar veel Volkskrantlezers beschouwen dat als een soort van bewijs dat ie dus malversaties heeft gepleegd in de deal met VWS. Nou ja, interpreteer en oordeel zelf, hierboven.

Interpreteer vooral nog meer: vanavond is Sywert na een gesprek bij VWS met een langverwachte eigen verklaring gekomen en omdat iedereen zijn posities al had ingenomen naar aanleiding van de berichtgeving in VK, wordt de respons voornamelijk met scepsis ontvangen. Ook Hulptroepen heeft een verklaring online gezet. Je moet die twee verklaringen wel echt naast elkaar leggen (en enig inzicht in stichtings- en bv-structuren hebben) om te begrijpen wat er uitgelegd wordt, er zal nog wat meer openheid van het ministerie én de mondkapjeshandelaar moeten komen en bovendien blijft 1 breed levende vraag vooralsnog onbeantwoord: waarom heeft Sywert niet hardop er- of ontkend dat ie zelf geld overhield aan de deal met LCH? Maar ook dan hebben we zelf nog steeds een wedervraag open staan: Waarom wordt juist Sywert tussen ministerie en drukpers geplet terwijl er een miljard naar futloze fieldlabs gaat, een onbekend bedrag naar falende apps, en VWS ook voor 38 miljoen ondeugdelijk materiaal bij een andere partij inkocht? Want dat is wat we missen in deze coronasoap: een weging van de belangen van de overige betrokkenen en dan met name de selectief lekkende ambtenaren die voor 100 miljoen bij Sywert inkochten maar die producten nu in pakhuizen laten wegrotten. Zelfs Teletekst is nog niet overtuigd van malversaties. To be continued...

P.S. voor de zuighoeren van Persgroep, Mediahuis of publieke sector: We hebben Sywert niet gebeld, geappt of betaald voor dit topic.