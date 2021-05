Nou, ik heb dat artikel over de mondkapjes van Sywert van Lienden maar eens overgeslagen. Het interesseert me maar matig. Als Van Lienden er niet aan verdiend had, dan was het wel iemand anders geweest. Dat is nou eenmaal het gevolg van het feit dat artikelen waar veel vraag naar is, in prijs stijgen, en de verkoper van die schaarse artikelen winst gaat maken. Ook Pfizer en de andere farmaceuten lopen binnen op hun vaccins. Ik vind dat een normale gang van zaken; er is veel geld geïnvesteerd in R & D, dat wil je terugverdienen, en je wilt daar bovenop ook wat extra's verdienen. Overheden moeten er m.i. op toezien dat eea binnen 'redelijke' kaders blijft, maar voor de rest, lekker boeiend.

Opmerkelijker vond ik vanmorgen in de Volkskrant een ingezonden brief van iemand die beweert dat illegalen, asielzoekers, en daklozen worden voorgetrokken bij de vaccinaties. De briefschrijfster zegt oa:

"In de krant lees ik dat de GGD van plan is illegalen, asielzoekers en daklozen eind mei in te enten. Ik (geboren in 1967) heb begrepen dat ik op zijn vroegst in juni een uitnodiging van de GGD kan verwachten."

En zij besluit haar brief met:

"Ik kan mij niet onttrekken aan het sombere vermoeden dat ik maar voor één ding belangrijk ben waar het de Nederlandse overheid betreft: belasting betalen."

Ik kan niet checken of eea inderdaad zo is, maar als het inderdaad zo is als die briefschrijfster beweert, dan is dat een grof schandaal, en m.i. reden voor Kamervragen.