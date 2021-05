www.ninefornews.nl/menselijke-proefko...

Menselijke proefkonijnen: ‘Dieronderzoek coronavaccins werd overgeslagen omdat de dieren doodgingen’

Kinderarts Angelina Farella uit Texas heeft in de afgelopen 25 jaar tienduizenden vaccins gezet. Ze is voorstander van vaccins, maar fel tegen het coronavaccin, als je het al een vaccin kunt noemen, zo zei ze vorige week tijdens een bijeenkomst met leden van de commissie van binnenlandse zaken van de Senaat van Texas.

Ze wees erop dat kinderen 99,997 procent kans hebben om corona te overleven. Daarnaast verspreiden ze de ziekte niet, maar vormen ze een buffer, benadrukte Farella. Toch krijgen ze de prik. “Wat we onze kinderen op dit moment aandoen, is crimineel.”

“Ze moeten in isolatie, ze moeten mondkapjes dragen – wat klinisch gezien gevaarlijk is – ze krijgen te horen dat ze opa, oma, papa en mama doden als ze corona mee naar huis nemen. Het is een verschrikkelijke situatie,” zei de kinderarts.

Dit is volstrekt onacceptabel

Farella wees erop dat het rotavirusvaccin in 1999 van de markt werd gehaald toen na toediening van het eerste vaccin aan baby’s ouder dan drie maanden een groter risico op darminvaginatie werd gezien. Dit is een ernstige aandoening waarbij een deel van de darmen in elkaar schuift.

Het coronavaccin heeft in de VS geleid tot meer dan 4000 sterfgevallen en is nog altijd niet van de markt gehaald. “Dit is volstrekt onacceptabel.”

Burgers zijn nu de proefkonijnen

Senator Bob Hall vroeg haar of er al eerder vaccins op de markt zijn gebracht waarbij het dieronderzoek is overgeslagen. De kinderarts zei dat dit nooit eerder gebeurd is.

“Ik heb gelezen dat ze waren begonnen met het dieronderzoek, maar zijn gestopt omdat de dieren doodgingen,” zei Hall. “Het is belangrijk om te begrijpen dat de Amerikaanse burgers nu de proefkonijnen zijn. Dít is het testprogramma. Ze staakten het onderzoek omdat de dieren doodgingen en testen nu op mensen. Ondertussen blijft het aantal sterfgevallen stijgen en dit wordt compleet genegeerd.”

Arts Farella zei het hier absoluut mee eens te zijn.

