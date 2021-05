Premier Mark Rutte & minister De Jonge doen alsof de Derde Golf voorbij is. Ten eerste zitten we allang in de vierde golf, en is er alleen een beperkte correctie zichtbaar. Na de piek van de Eerste Golf kwam binnen twee maanden 90% reductie, nu wordt er gejuicht over 20%. Waar blijft de andere driekwart van het seizoenseffect?!

Zo'n fopreductie hebben we al twee keer eerder gehad. Kleine versoepelingen en burgerlijke ongehoorzaamheid kreeg de instroom in de ziekenhuizen snel weer op peil. De coalitie viert voor de camera de overwinning, terwijl de zorgmedewerkers nog dag en nacht strijd leveren, en niet toekomen aan acute of uitgestelde zorg, hun eigen herstel of vakanties.

Ze krijgen misschien een beetje lucht, om direct aan de slag te gaan met twee miljoen missende verwijzingen naar medisch specialisten. Opschalen is een kansloze missie met salarissen die 9% te laag liggen, opleidingen die jaren duren, een totaal gebrek aan tijd om stagiairs of nieuwe collega's te begeleiden en een gebrek aan politieke commitment die extra handen structureel te betalen.

Buitenlandse reisadviezen zijn nu een politiek en diplomatiek speeltje. Vroeger was het een net overzicht hoe veilig een ander land was, hoe welkom een Nederlander daar was en met welke futiliteiten je een beetje rekening moest houden.

Saba & Sint Eustatius worden als groen aangemerkt, maar daar zijn we helemaal niet welkom. Niet alleen moet er eerst een negatieve PCR-test komen, daarna mogen we respectievelijk vijf of tien dagen in quarantaine. Saba heeft tweeduizend inwoners, Sint Eustatius drieduizend inwoners. Deze minuscule bovenwindse eilanden zijn absoluut niet groot genoeg om half Nederland te bedienen.

Thailand, Finland, Portugal en Ierland zijn geel, maar daar geldt het zelfde: Testen voor de reis, eerst in quarantaine voor twee weken, een termijn die in Ierland verkort wordt als een test bij aankomst ook negatief blijkt. De termijn kan in Finland worden gehalveerd door twee PCR-testen met een tussentijd van 72 uur te doen. Rwanda en Thailand stoppen toeristen eerst in quarantainehotels.

Bij elkaar is dit gepresenteerde lijstje vakantiebestemmingen een doekje voor het bloeden. De rode draad kan je ook omkeren. De landen waar we van Mark & Hugo naartoe op vakantie mogen, zijn veilig dankzij grenzen die potdicht zitten. Misschien, heel misschien is het een idee om zo'n werkende maatregel te kopiëren; waarom zijn onze grenzen open?

Hoe zien Mark & Hugo zo'n vakantie voor zich? De eerste dagen tot weken in quarantaine op de hotelkamer, de laatste week een beetje lol trappen? Je zal maar vanwege werk, kinderen, onderneming of mantelzorg niet een paar weken aaneengesloten weg kunnen, dan blijft van een vakantie hooguit de helft over.

Het risico ligt ook volledig bij de toerist. Mocht een land vanwege een eerdere groep feestende toeristen van geel naar oranje gaan, dan heeft u wel betaald, maar kunt u niet meer op vakantie. Of nog leuker, tijdens uw vakantie wordt uw vakantiebestemming oranje, waardoor u na de vakantie niet direct terug aan het werk mag. Wie betaalt die week?

Er is ook een tweedeling: ouderen & kwetsbaren zijn gevaccineerd, die kunnen met een gerust hart op reis, alleen kunnen ze dat niet aantonen. Hier verdwijnt nuttige testcapaciteit aan het testen van klachtenvrije ouderen ten behoeve van luxe problemen. Waarom duurt het in de EU anderhalf jaar om vaccinatiebewijzen te regelen?! Zet het desnoods op een visapagina van een paspoort.

Twee eeuwen geleden had Nederland al het pokkenbriefje, anders mocht je niet naar school. De VS had toen iets vergelijkbaars. Zulke briefjes zijn in 1933 gestandaardiseerd bij de voorloper van de WHO. Ons gele vaccinatieboekje is conform de laatste versie van wereldwijde afspraken. Waarom gooien tijdens een crisis een bewezen oplossing weg?

Nieuwe internationale afspraken maken over een digitaal alternatief is kansloos, tegen de tijd dat de diplomaten zijn uitgepraat, apps ontwikkeld en ingevoerd, is de zomer allang voorbij. Er zal blijken dat het nog makkelijker te vervalsen is dan papier. Het tempo van nieuwe beveiligingsproblemen ligt nu eenmaal hoger dan internationale samenwerking.

De meeste gezinnen hebben helaas voor de zomervakantie geen vaccinatie. Die mogen een vakantie boeken in die paar weken die ze tijdens de vakantie van de werkgever vrij hebben. Hopen dat het vakantieland groen of geel blijft. Hopen dat de kinderen niets meenemen vanuit de laatste schoolweek. Gaat er ergens iets fout in dit kaartenhuis? Dat is pech, vakantiedagen en geld weg.

Er is in Nederland zo'n teringzooi van gemaakt dat ons geld welkom is, maar wijzelf niet. Dat brengt de knoflooklanden in een spagaat. De schoorsteen moet roken en dat wordt de zwakste schakel in een papieren of digitaal vaccinatiebewijs. Die landen kijken straks keurig de andere kant op als een dandy met een kater of een griepje zich zonder de juiste bewijzen meldt.

Deze zoektocht naar perfectie en politieke unanimiteit eindigt in een thuisvakantie.