Wat nog wel eens vergeten wordt, is de rol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in dit alles. Zo had Italië jaren geleden al eens een dealtje gesloten met Libië dat erop neerkwam dat, in ruil voor investeringen, Libië migranten die waren onderschept door de Italiaanse kustwacht zou terugnemen (de door u ook aangehaalde "pushback"-operaties eigenlijk). Dat ging even zo door, totdat er een klacht werd ingediend bij het EHRM die al gauw oordeelde dat dat toch echt niet de bedoeling was en dat deze mensen in feite gewoon naar het Europese vasteland moesten worden gebracht.

Het is ook datzelfde EHRM en het verdrag op basis waarvan zij handelen die het uitzetten van uitgeprocedeerden bemoeilijkt. Dan krijg je de rare situatie dat volgens bijvoorbeeld Nederland iemand geen recht heeft op asiel, maar je deze persoon ook weer niet uit mag zetten, omdat het te gevaarlijk is in het land van herkomst.

Er valt zeker wel wat te zeggen voor wat het EHRM op dit vlak doet, maar aan de andere kant behoeft het ook geen uitleg wat voor negatieve gevolgen dit met zich meebrengt.