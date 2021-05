Kijk u kúnt gewoon veilig in uw eigen auto naar Frankrijk rijden. Schengen enzo. Lekker om de hoek. Met de sleurhut. Rode wijn van de streek uit een pak drinken. Op de camping van François-Marie. In Languedoc-Roussillon. Beetje met z'n allen afwassen bij de afwasplek. De één heeft afwasmiddel 'citroen' en de ander heeft afwasmiddel 'classic'. Hé kijk daar heb je Samantha en Geoffrey uit Dedemsvaart, zij komen ook ieder jaar op de camping. Hoi Samantha, hoe was je jaar. Ja goed hoor, die van jou? Ja ook goed hoor. Potje klaverjassen? Nee we gaan voor de tachtigste keer op excursie naar Narbonne. Okee is goed! Dan gaan wij wel gewoon een boek lezen (Proust) op plek 26B.

Óf u kúnt op vakantie naar Saba, Sint-Eustasius, Aruba, Curaçao, Finland, Ierland, Malta, Portugal, Rwanda, Sint Maarten, Thailand of een zooi bejaardeneilanden. Dan mag het van Hugo de Jonge. En dan maar hopen dat ze u daar ook willen hebben! SNEL BOEKEN!

We hebben een afvaller helaas