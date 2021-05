Wij van GeenStijl doen het ze (waarschijnlijk) niet na en daarom zijn we extra trots op Noortje en Bregje de Brouwer, die bij de Europese zwemkampioenschappen in Boedapest een keurige vijfde plaats hebben veroverd in de finale van de technische uitvoering. Kennelijk zette de tweeling een persoonlijk record neer van 87,2526 - een iets hogere score (van bijvoorbeeld 87,3987 of 87,4211) zat er helaas niet in. "De 22-jarige zussen waren iets meer dan 2 punten verwijderd van een medaille." Namens iedereen hier op GSHQ van harte. Op de foto hierboven: Noortje (l) en Bregje (r) de Brouwer.