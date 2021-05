De cijfers van 17 mei zijn bepalend voor de beloftes van nu. Mijn computer zegt dat het vandaag 11 mei is. Gegeven ook de computerstoringen van de afgelopen weekeinden, en in het kader van de logica: waarom niet alleen jongeren dan 26 in de sportschool naar de hoeren.

Drie miljoen gevaccineerden, waarvan de meesten dubbel moeten. Ik ben krankzinnig, want het was vorige week dat er blijkbaar niets te melden viel. En nu dus wel. Ik stop er voorlopig even helemaal mee, met al dat nieuws.

Het is stomweg niet goed voor een mens. Tot over een week of wat. Of niet.