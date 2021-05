Heb je liever een springkussen dan een waterkanon? Altijd al een keer zelf over een politiewagen willen klauteren in plaats van onder een politiepaard vertrappeld te worden? Zin om te knutselen met de kit in plaats van hun knuppels in je nek te krijgen? Plan dan je volgende koffiedrinkmomentje eens niet op het Museumplein, maar ga zaterdag naar de speelplaatsen van Ede en maak van je fittie een fitr! Lekker je moederhart luchten tegen Charlie-Rose of je vaccinatietheorieën delen met Isa-Fay want die komen ook. Let op: je moet je wel voordoen als 5- tot 12-jarige, maar in het dichtstbijzijnde azc bij jou in de buurt zit vast wel iemand die weet hoe je het beste minderjarigheid veinst. Assalaam Zeneca!