"Nederland doet het qua vaccinatie inmiddels prima"

Hahahaha. Ja als je de dozen uitgeleverd vaccin telt als geslaagde vaccinatie wel.

Als je echter daadwerkelijk gezette prikken zou tellen (wat voor het RIVM kennelijk onmogelijk is) bungelen we WEER onderdaan in Europa.

Ik zit in het cohort 'gezonde ouwe zakken' wat nu aan de beurt "is" dus ik heb de voortgang de laatste weken nauwkeurig gevolgd. Mijn "wanneer bent u aan de beurt" datum is de laatste tijd opgeschoven van begin Mei, naar halverwege Mei naar (nu) halverwege Juni.

Er is zogenaamd genoeg vaccin, maar priklocaties zijn niet druk bezet. Afspraak maken is slechts open voor een beperkt aantal jaargangen. Iedereen met een beetje benul van wachttijdtheorie begrijpt dat dit niet helpt met het vol krijgen van de vaccinatie straten.

Maar we doen het prima hoor....