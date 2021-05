Lewis Hamilton op pole, Max Verstappen op de tweede plek en de rest van het veld doet er niet toe, want dit seizoen draait om de strijd tussen deze twee grootheden. Vandaag op het circuit in Barcelona; de heilige grond waar Max alweer vijf jaar geleden naar zijn eerste overwinning johee-johoode. Een circuit dat verder vooral saaie races oplevert en die nieuwe bocht tien maakt het niet beter. De lange sprint naar de eerste bocht is cruciaal, want daarna is inhalen vrijwel alleen mogelijk met DRS op het rechte stuk. We houden een schuin oog op Fernando Alonso en Carlos Sainz jr. die wellicht iets willen bewijzen in hun thuisrace. Verder bidden we naar de autogoden (in naam van de Enzo, de Ferdinand en de heilige Carroll, amen) voor actie in het middenveld, zodat we niet de hele race naar een koude oorlog in de voorhoede kijken. Voor nu lights out and away we go en dat de beste Nederlander mag winnen!

UPDATE: Max wint de sprint, maar Hamilton de race.