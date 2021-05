Beert heeft 162 telefoons, maar hij heeft een hekel aan bellen. "Ik word liever niet gestoord." In Amersfoort zijn zes titicacakikkers geboren. Maneges in Beekdaelen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het opruimen van de poep die hun paarden laten vallen, zo stelt de gemeente in antwoord op vragen van de Vernieuwingsgroep. Goochelaars Mitch en Bert geloven in een Houdini-act van FC Emmen. De prijs van koolzaad was zelden zo hoog als nu. Roeken aan de Auwemalaan–Pastorije in Leek zorgen voor veel overlast en bewoners zijn er klaar mee. Jordy Strooker werkt in de zorg. In Overasselt zijn twee veulens geboren. Drie keer per week lopen Renske Cans en haar vriendinnen het water van de Goaiïngarypster Puollen in. Sommige rustige fietspaden moeten drukker worden. Negentien Zeeuwse stranden hebben dit jaar een Blauwe Vlag gekregen; dat is er één minder dan vorig jaar. De kerkklok in Swifterband geeft binnenkort weer de tijd aan. Nederland is in de ban van de lammergier. Hoogezand heeft de beste apotheek van het land.

Ziet u nou wel. Eventjes helemaal geen corona. Het gewone leven, óns leven, het bruisende NEDERLANDSE LEVEN, is er weer.