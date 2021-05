Die vangrails staat daar om te voorkomen dat die bomen oversteken. De verwachting is dat de bomen binnen nu en een aantal maanden tot volwassenheid komen en over de vangrails heenstappen. En optie is om de vangrails te verhogen maar dan zitten we over een aantal jaar met hetzelfde probleem. Daarnaast kan het zijn dat de bomen dan omlopen en op het punt waar de vangrails ophouden de weg over steken. Een oplossing zou kunnen zijn om een soort ecoduct te maken. Een veilige oversteekplaats voor de bomen.

Prinses Irene is als onderhandelaar er niet in geslaagd de bomen over te halen om op bepaalde tijden over te steken zodat op dat moment de weg voor automobilisten afgesloten is.

Aangezien deze bomensoort vrij agressief is in hun pogingen om over te steken en het voorbereidend onderzoek naar een dergelijk ecoduct enkele millennia kan duren is besloten om de bomen te kappen.