Schakelen we nu rechtstreeks over naar onze hoofdstad, waar een uitzinnige menigte de vuurwerk-, alcohol- en overige coronamaatregelen aan het overtreden is. Reden voor het feest is de overwinning (4-0) op angstgegner Emmen en het daarmee behaalde landskampioenschap. Leidseplein is VERBOTEN, Rembrandtplein vooralsnog rustig dus wordt het feestje maar gevierd bij het altijd gezellige Jezus Christus JC Stadion in ZuidOost, waar as we type de ME-busjes met gierende banden alsook sirenes naartoe zijn. AT5 heeft de (haperende) LIVESTREAM. Veel plezier & later meer.

PAROOL: Traumaheli geland bij Johan Cruijff Arena (nee, toch niet)

DRIEHOEK: "We durfden niet in te grijpen" (want het waren geen bejaarden op het Museumplein)

Amsterdammers: "ALLEMAAL NAAR DE JOHAN CRUIJFF BOULEVARD"