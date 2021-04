Hoewel we het niemand kwalijk zouden nemen als ze in slaap gesukkeld zijn na deel één, tijdens de Vier Blokjes van Rutte in deel twee van het zoveelste tragische drieluik over de Rutte Doctrine, gaan we toch voor de wakkeren onder u een volgende ronde in. Hier, een foto van Alexandra van Huffelpuf gekleed in discodip als testbeeld om uw vermoeide ogen weer scherp te stellen, hierboven de luidruchtige interrupties van Wilders tegen Rutte om uw oren te sensibiliseren en na de breek de livestream voor het vervolg met "de rest van het team", zoals de volstrekt niet partijdige Kamervoorzitter van D66 het demissionaire kabinet vlak voor de dinerpauze nog liefkozend aanduidde. Spoiler: dit debat eindigt niet in aanhoudingen, noch in bloederige taferelen op het Groene Zoodje. Wel met een stemming over een motie van wantrouwen van DENK. En nee, die zal het ook wel weer niet halen. Want de Kamer is een lam en geen Kristie en zegt dus niet tegen Rutte:

"Ga rennend de laan uit en kom nooit meer terug"

GSTV. Wilders wil Rutte voor de Hoge Raad