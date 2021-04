Hij had net zo goed een andere vergelijking kunnen maken: "Je hoeft niet te reizen met de bus wanneer je achterin moet zitten en je plek moet afstaan" of een verwijzing naar de bekende bankjes in het Zuid Afrika van de apartheid:

De vergelijking met het bankje is dus 100% legitiem. Hij vergelijkt nergens de massamoord van toen met de situatie van nu, maar wijst enkel op de glijdende schaal. Want zo begon het destijds ook, dat is feitelijk en uitgebreid beschreven in de historie en is nu ironisch genoeg het eerst in praktijk gebracht in Israël. De beelden van strandstoelen enkel beschikbaar voor gevaccineerden liegen niet.

Het antisemitisme voorafgaand aan en in WOII werd mede gevoed door allerlei ongefundeerde theorieën dat joden veel besmettelijke ziektes bij zich zouden dragen. Ook in de V.S. droeg de opvatting dat zwarte mensen meer besmettelijke ziektes bij zich zouden dragen zoals tuberculose of syfilis bij aan de langdurige rassensegregatie. Mensen uitsluiten had destijds dus ook een 'hygiënische' reden die de mensen werd aangepraat. Hoe zit het de situatie nu? De groep mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen Covid-19 worden nu ook gezien als overdragers van de ziekte terwijl ze een uitstekend immuunsysteem kunnen hebben. Wanneer je daarin totaal geen parallellen ziet, wat zie je dan nog wel?