Ons Stamcafé - al weer meer dan een jaar dagelijkse prik, heeft u er de fut nog voor of zijn de bubbels er wel uit? - wordt dagelijks opgeluisterd door restteksten, een videootje dat net geen topic was, wat plaatjes van rond het internet, een daghappie en vooral heel vaak frivole fotosoeps op de grens van poepflauw en spot aan. Die laatste komen van een man van wie sommigen beweren dat ie aan insomnia lijdt. Anderen denken dat zijn brein op Photoshop is aangesloten. Al dat wij weten, is dat hij na een jaar in stilte bijdragen, ditmaal een verzoek mailde:

"Even een stripje gemaakt in de stijl van Stamgasten die uit het AD dreigen te verdwijnen. Misschien kan het in het café geplaatst worden met het onderstaande linkje van petities.com, maar dat is aan jullie. Mij viel het op dat ontzettend weinig mensen deze petitie getekend hebben. Ikzelf heb Toon van Driel altijd gezien als de ultieme Underdog en een groot vakman."

Nou: Bij dezen!

P.S. U nog iets opgemerkt in De Notulen, behalve paardenhoofden in het bed van Omtzigt, Leijten én Lodders?