Is dit nou een democratie? Is dit het vrije Westen? En het kartel dacht het er even op een lome maandagochtend doorheen te drukken nou mooi niet. De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid en wij zijn de wachters op de muur. "Mensen die afgeleid zijn in de auto, krijgen dit jaar veel sneller een boete. Dat betekent dat je bij het eten van een boterham achter het stuur al op de bon geslingerd kunt worden, zegt de Liemerse politiechef Wout van Norel. ,,Als dat betekent dat je het overige verkeer in gevaar brengt, kun je daar zeker voor beboet worden.”" En u weet, zoals het Liemers vergaat, vergaat het de natie. Nou, wij weten wel wat we doen onderweg naar het koffiedrinken op het Museumplein, en het is niet geen boterham eten achter het stuur, als u begrijpt wat we bedoelen. Want wij waken over het de vlam van de Nederlandse cultuur (uw eigen inzendingen zag u overigens hier).