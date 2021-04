Er overlijden nu meer mensen aan een zorgsysteem dat sinds september overbelast is, dan met of aan corona zelf.

Het kabinet besloot de notulen van de ministerraad te delen, maar daar toch nog even tot maandagavond mee te wachten. Het Kamerdebat is donderdag. Kamerleden krijgen twee dagen om het te lezen, het demissionaire kabinet heeft deze notulen al twee jaar en is sinds de publicatie afgelopen woensdag bezig met schadebeperking, wil eerst nog zes dagen mensen masseren.

E-mailen duurt sinds 1971 minder dan een minuut. Deze continue informatieongelijkheid is de kern van de Rutte-doctrine. Niet alleen in het aantal dagen extra voorbereiding, maar ook in de hoeveelheid ondersteunend personeel. Het is tijd voor een level playing field waarbij informatie standaard openbaar is, zoals in Noorwegen of Zweden. Ons belastinggeld, onze documenten.

Natuurlijk was het volkomen logisch dat 15 jaar aan ongekend onrecht alleen vanaf het hoogste niveau geregisseerd kan zijn. Eerst kwam het parlement met brakke wetgeving en de populistische oproep tot een heksenjacht toen het misging. De fiscus vertrouwde er blind op dat fouten wel bij de rechter hersteld werden, helaas loog de landsadvocaat en hamerde de Raad van State het af.

Het kabinet ging mee op de waan van de dag. De achternaam Akcay is buitenlands genoeg voor een fraudesignalering, zelfs zonder überhaupt toeslagen te ontvangen. De helft van de slachtoffers van de belastingdienst kregen geen € 30.000. Alle verkiezingsbeloften om het recht te trekken verzanden in hopeloze bureaucratie en falende ICT. De burger is inmiddels bang voor de belastingdienst.

Niet alleen Mark Rutte is na de brede motie van afkeuring zwaar beschadigd, dat is Wopke Hoekstra na een poging Pieter Omtzigt te “sensibiliseren” nu ook. Deze woordkeus is veelzeggend. Pietertje moest meer rekening houden met de gevoelens van andere politici die twee ton per jaar binnenhalen, ten koste van werkende ouders die totaal verneukt werden. Dat is het nieuwe CDA.

Het was eerder D66-verkenner Kajsa Ollongren die een document lekte dat Pieter Omtzigt een positie elders nodig had. Mark Rutte besloot toen alle notulen te openbaren, toen bleek dat hij zelf keihard betrokken te zijn, iets wat hij dagenlang had ontkend. Dat belooft wat over de ministerraad notulen die we maandagavond krijgen, daar zal hij weer geen actieve herinnering aan hebben.

Ondertussen is minister De Jonge bezig uit te stralen dat de vaccinatie gelukt is. Hij reisde heel Nederland door om samen met zijn schoenen trots op de foto te gaan met iemand die zich vaccineert. Het lijkt bijna alsof hij al voorsorteert op de volgende campagne voor nieuwe verkiezingen. Kijken we naar de cijfers van afgelopen week, dan zien we geen mooi weer.

Er zijn 1278 IC bedden bezet, normaal is dat ruim 800. Erasmus MC opereert alleen patiënten die binnen twee weken moeten, waar verder uitstel gezondheidsschade oplevert. Er gebeuren geen orgaantransplantaties met levende donoren meer. Er overlijden nu meer mensen aan een zorgsysteem dat sinds september overbelast is, dan met of aan corona zelf.

Er is een nieuwe tweedeling in de maatschappij. De witte jassen draaien overuren, en de volgende groep patiënten flaneert buiten in de ontkenningsfase. 50% extra patiënten op de IC betekent voor jarenlang opgeleide medewerkers al acht maanden 50% extra productie draaien. Dat ging fout, verder opschalen gaat niet, het personeel zit uitgeput of ziek thuis.

Positieve testen stijgt sinds 9 februari, percentage positieve testen sinds 8 maart, ziekenhuisbehoefte sinds 6 maart en IC sinds 7 februari. Er is in deze grafieken geen plateau. Die laatste twee zijn geflatteerd: 600 patiënten die eigenlijk in het ziekenhuis horen, worden met kunst en vliegwerk thuis verzorgd. Om IC-ruimte vrij te houden worden hart- en oncologische zorg uitgesteld.

Ik vraag me af hoe Rutte naar deze cijfers kan kijken, inademt, daarna in de camera kijkt en versoepelingen aankondigt. Zien we hier een premier die een pandemie ontkent om aan het pluche te plakken?! Zou Mark zo gehavend zijn dat hij niet meer kan of durft te vertellen dat de cijfers van afgelopen week niet kloppen met de voorspellingen en het feest dus niet doorgaat?

De formatie is dood, de positie van de premier is onhoudbaar, hij kan zich niets meer veroorloven. Waar is de schaamte van Mark en Hugo dat met hun beleid de bodem bereikt is?! Burgers zitten er mentaal doorheen, ondernemers failliet en ziekenhuizen vol. Geen plek op de IC, maar wel op het terras. Wij mogen weer winkelen, terwijl de zorg hun meivakantie ingetrokken zag worden.

Tussen de eerste en tweede coronagolf, tijdens de zomer van 2020 is geen rust genomen, maar een poging gedaan opgelopen wachtlijsten weg te werken. De zorg werkt al dertien maanden over. De rek is er volledig uit. Dat er ministers zijn die dat bagatelliseren om een politiek besluit te nemen tegen alle adviezen in is roekeloos.

Zorgverzekeraars hadden 9,4 miljard in reserve, en dankzij corona zijn die reserves verder gegroeid. Dure reguliere zorg maakte plaats voor arbeidsintensief pappen en nathouden. Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat de zorgbonus onbetaald is, ziekenhuizen lage rendementen hebben en de zorg, vaccinfabricage en vaccinontwikkeling niet is opgeschaald.

Overvolle zorg ontkennen, het einde van de pandemie claimen en niet starten met de voorbereiding op de volgende pandemie. De realiteit bijsturen is de uitvoerende macht te moeilijk, dus pakken we de beeldvorming. “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.” Hier gebruikt onze geschiedkundige premier 1984 van George Orwell als handleiding.

Tijdens het eindspel van Rutte III worden geen documenten gelakt, maar patiënten op de IC.