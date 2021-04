GELEKT & kom er maar in Sywert! 'Zo'n twintig CDA-afdelingen' hebben een brandbrief naar het partijbestuur en de fracties in de Eerste en Tweede Kamer gestuurd - en die brief viel natuurlijk weer nèt in de handen van Bertje Bru. "We kunnen de bron niet onthullen maar de verklaring is ondertekend door onder meer afdelingen uit Limburg, Brabant, De Achterhoek, Gelderland en Friesland." De brief is kennelijk geïnitieerd door CDA Heerlen (grappig genoeg ook de plaats waar Omtzigt-belager Danny Vonk vandaan komt) en in de brief roepen de lokalio's niet alleen op tot meer steun voor Pieter Omtzigt ("Ook willen wij expliciet onze steun uitspreken voor Pieter. In de toeslagenaffaire raakten tienduizenden burgers onterecht in grote problemen. Zij maakten vervolgens geen schijn van kans om hun recht te behalen. Omtzigt is in zijn werk om dit schandaal aan het licht te brengen jarenlang tegengewerkt"), ook is de brief een nieuwe bom onder het formatieproces en een eventuele samenwerking met de vvd van Mark Rutte: "Verantwoordelijkheid dragen, past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie, vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Tweede Kamer weer veel steviger moet oppakken." En: "Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie." Nu hebben ze in het christendom wel ervaring met schismata: dit zou zomaar eens een beste biem kunnen veroorzaken bij het CDA. NIEUWE VERKIEZINGEN, iemand?

“Geacht bestuur, Beste meneer van Rij,

Geachte Tweede Kamerfractie, Beste meneer Hoekstra,

Graag willen wij ons tot u richten, omdat we sterk de behoefte voelen een aantal aanbevelingen te doen met betrekking tot de koers en positionering van het CDA.

Afgelopen Tweede Kamerverkiezingen heeft het CDA niet het gewenste resultaat behaald. Naast de vier zetels verlies, heeft onze partij relatief de minste jongeren weten te bereiken. Hoewel de campagne er anders uitzag vanwege de crisis, heeft het imago van het CDA al langer te lijden. Een imago van een vergrijzende bestuurderspartij die vervallen raakt in machtsdenken. Helaas hebben de provinciale en lokale afdelingen ook te kampen met de landelijke tendens. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht, is het cruciaal dat het CDA een eenduidige koers gaat varen op het kompas van onze kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.

In de campagne hebben wij uw waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal, Een Nieuw Sociaal Contract, gemist. Zijn verhaal wordt breed gedragen in de maatschappij. Nadat hij bij de lijsttrekkerscampagne in slechts twee weken tijd de helft van de partij achter zich wist te scharen, behaalde hij bij de landelijke verkiezingen maar liefst 342.000 voorkeursstemmen. Maar ook buiten zijn electoraat is de steun voor Omtzigt hoorbaar, van links tot rechts en zelfs bij een groep die niet politiek geëngageerd is.

Ons Program van Uitgangspunten, het Zij aan Zij rapport en Een Nieuw Sociaal Contract van Pieter, kunnen het CDA weer doen uitgroeien tot een brede volkspartij. We hebben goud in handen.

Ook willen wij expliciet onze steun uitspreken voor Pieter. In de toeslagenaffaire raakten tienduizenden burgers onterecht in grote problemen. Zij maakten vervolgens geen schijn van kans om hun recht te behalen. Omtzigt is in zijn werk om dit schandaal aan het licht te brengen jarenlang tegengewerkt. De conclusies van de commissie-Van Dam waren snoeihard. De rechtsstaat heeft gefaald. De regering heeft het parlement en de rechterlijke macht jarenlang ontijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd. Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden. De geloofwaardigheid van de overheid is onder zijn leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken, maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.

Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal. Het land verkeert momenteel in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Er is een gedegen bestuur nodig dat gaat werken aan herstel. Verantwoordelijkheid dragen, past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie, vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Tweede Kamer weer veel steviger moet oppakken.

We dienen er voor te waken niet verder gemarginaliseerd te worden. Wij willen met focus op ons verhaal, de partij weer aansprekend en inhoudelijk aantrekkelijk maken. Wij willen een brede volkspartij zijn met een sterk sociaaleconomisch hart en gedeelde waarden vanuit het politieke midden. Laat dit breed gedragen geluid het fundament zijn voor een nieuwe en eenduidige koers van het CDA. Samen kunnen we meer!

Een apart schrijven wordt toegestuurd aan alle leden van het dagelijks bestuur alsook aan alle individuele fractieleden.

Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet.”