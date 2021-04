Vandaag staat telecombedrijf Voys voor de rechter en hun verhaal verdient een record scratch, rewind en het voice-over-cliché dat zegt "You're probably wondering how we got here...". Het verhaal achter de rechtszaak die vandaag dient, begint namelijk al in 2006. Voys is - zoals alle telecomboeren & internetproviders - verplicht om elke 24 uur alle NAW, IP & 06 van al hun abonnees in de CIOT-servers te uploaden. CIOT = Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. Maar die database (waar de overheid uw gegevens uit kan vissen als u iets té onaardig NuJij't over Sylvana of op de NOSop3-insta, te gretig tegen de coronamaatregelen ageert onder facebookposts van De Volkskrant, of een homevideootje van Patricia Paay op Twitter slingert), is zo lek als een mandje en voldoet niet aan de privacyregels die de (Europese) overheid zelf opgesteld heeft. Al jaren. En dat terwijl de sociale chinaficatie van onze samenleving voortsnelt. Dus stelde Voys in 2006 al de vraag: "Kunnen jullie garanderen dat de data die wij aanleveren veilig bewaard wordt?"

Daarop is tot op de dag van vandaag geen bevredigend antwoord gekomen, dus worden niet de problemen bij CIOT opgelost, maar kreeg Voys boetes en dwangsommen omdat ze niet aan de wet voldoen, door te weigeren hun klantendata in te leveren bij een overheid die zichzelf niet aan de wet houdt. Heel goed, Voysboys. Nog beter: ze gaan er tegenin en slepen de overheid voor de rechter: "Donderdag verschijnen we in de rechtbank. We vechten een boete aan die we hebben gekregen van het Agentschap Telecom. Deze boete heeft te maken met een vraag die inmiddels al 15 jaar onbeantwoord blijft: Wordt jullie data, die wij verplicht zijn te delen met de staat goed beschermd?" Absurdistisch verhaal over de zoveelste digitale overheidsfaal met een looptijd van vijftien jaar, hierrr tot hapklare actieve herinnering te lezen.