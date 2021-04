Mensen het is prachtig. De eerste lijnvlucht vanaf Rotterdam in twee maanden. En wel naar essentieelbestemming (muha) Faro. Twee mannen gaan op vakantie in een huisje essentieel veel bier drinken, ook Remi en Cecil gaan op vakantie tijdens hun noodzakelijke reis essentieel veel leuke dingen doen, een mevrouw moet dringend op vakantie in persoon de medicijnen naar haar zus brengen en een tiener gaat op vakantie op bezoek bij zijn pa. Weer iemand anders gaat op vakantie testen of Sagres of Super Bock lekkerder is, een heer gaat op vakantie plekken bekijken waar hij over precies 42 jaar mogelijk een stukje grond wil kopen waarna hij alleen maar gezeik heeft met lokale aannemers, Gerda heeft een schrijnend tekort aan vakantie vitamine D en onze vriendin Samantha, de buurtkapster, staat klaar voor een vakantie zelfstudiereis naar de sporen van de neuroloog António Egas Moniz (1874-1955), de grondlegger van de psychochirurgie, die in 1949 de Nobelprijs won voor de ontdekking van het therapeutische effect van lobotomie - een chirurgische procedure waarbij de zenuwverbindingen tussen de hersenschors en het limbische systeem werden doorbroken. "Raymond de Jong van Rotterdam The Hague Airport kijkt tevreden toe hoe de passagiers zich klaar maken voor vertrek. Hij wijst erop dat het advies blijft om vooral alleen noodzakelijke reizen te maken. 'Je ziet dan ook dat ze vrijwel allemaal een dringende reden noemen dat ze op vakantie gaan'."