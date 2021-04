:

Gelukkig maar dan ;) dat ik het verkeerd geïnterpreteerd heb. Excuus.

We moeten al het incentief wegnemen om hier te komen. Mensen die daadwerkelijk vrezen voor hun leven doordat de politieke situatie in hun land dermate slecht voor heb is kunnen we opnemen. Mensen die worden vervolgd om dingen die wij als primaire rechten zien. Levensovertuigen, sexuele voorkeur, geloof. Maar ook hier moet men wel

beseffen wat men doet. Ook daarbij moet je niet met je ogen dicht iedereen toelaten. Men moet beseffen welke invloed dat heeft op onze eigen cultuur en samenleving. En tot nu toe poetsen we de informatie liever uit de statistieken en letterlijk uiit het woordenboek dan dat we het zien als een probleem dat we moeten aanpakken.

En we moeten stoppen met het opnemen van mensen omdat ze arm zijn. Op die fiets kun je hier in Nederland 5 miljard mensen neerzetten. Die zijn allemaal arm. Die hebben het allemaal slecht. Die hebben allemaal problemen. Sorry maar Nederland is 41.543 km² en heeft een beperkte hoeveelheid geld om uit te geven. Dus bewaar dat voor de allerslechtse gevallen van immigranten. Nu komt het er namelijk op neer dat als we op deze voet doorgaan we moeten kiezen tussen het door ons opgebouwde zorgstelsel en de verzorgingsstaat, of het opnemen van migranten.