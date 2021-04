"Maar dan is er altijd nog Volkskrant-columnist Max Pam, die zijn beste Volkskrant column in 40-45 jaar schreef."

Nou, of het Max Pams beste column is, weet ik niet. Hij schrijft over het algemeen columns die de moeite van het lezen waard zijn; ik sla ze nooit over. Maar goed, hij relativeert die malle shitstorm die gisteren is ontstaan vanwege een cartoon, wel terecht. En pleit en passant voor een terugkeer naar de 'lagere school' en ouderwets, degelijk onderwijs in taal, rekenen, en geschiedenis. Ik zelf zou daar dan nog aardrijkskunde aan toe willen voegen. Overigens, ik heb zelf op die ouderwetse lagere school gezeten (jaren 60), ben geïnteresseerd in geschiedenis, lees er veel over, maar herkende de overeenkomst tussen die cartoon en voorstellingen van joodse mensen uit de jaren 30-40 van de vorige eeuw toch ook niet meteen. Nou ja, kan aan mij liggen.

Maar dan nog, 'we' moeten niet 'overreageren', vind ik. Het is 'maar' een cartoon, en als sommige mensen die smakeloos vinden, mag dat uiteraard, maar we moeten voorkomen dat we in hetzelfde kamp terechtkomen als de moslims, die cartoons over Mohammed willen verbieden en er aanslagen om plegen.

Overigens, even terugkomend op Pams pleidooi voor ouderwets onderwijs in oa taal, ik ben bang dat het bij 'wensdenken' zal blijven. Lees in dezelfde VK het hallucinerende artikel van ene Hilde Roothart (student aan de HKU masteropleiding Cross-over Creativity), die het beleid van Hull University verdedigt om studenten niet langer te corrigeren ''wanneer ze verkeerd spellen, grammaticale fouten maken of interpunctie verkeerd gebruiken".

Want: "Foutloos taalgebruik eisen maakt dat de taal gekoloniseerd blijft door een homogene groep Noord-Europese, witte, mannelijke en elitaire mensen."

Nou ben ik over het algemeen een tolerant persoon, ook wat taalfouten betreft, ik ben geen taalnazi en maak zelf ook nog wel eens een fout, maar je moet toch wel althans streven naar goed taalgebruik volgens de geldende regels, lijkt me. Indien je mensen niet eens meer corrigeert - op een universiteit, mind you - wat zijn je wetenschappelijke standaarden dan nog waard?

Het opmerkelijke vind ik altijd wel dat pleitbezorgers voor een uiterst losse 'taalmoraal' zoals nu ook weer deze Hilde Roothart, hun pleidooien zelf schrijven in onberispelijk Nederlands (of Engels, etc): geen enkele spelfout, grammaticafout, -t en -d of -dt foutjes, geen verkeerd woordgebruik, kortom, om door een taalkundig ringetje te halen.

En het gevaar is uiteraard dat, ook al zou je de taaleisen loslaten, die taalbeheersing wel degelijk als scherprechter zal blijven bestaan, alleen zal die 'geheimer', 'ongrijpbaarder' zijn dan voorheen. Het resultaat zal het tegendeel zijn van waar de 'rekkelijken' zeggen naar te streven:

"Het is de hoogste tijd om de ongelijkheid die in onze taal besloten ligt te bevrijden van de uitsluiting van de laaggeletterdheid. Dat kunnen we voor elkaar krijgen door alle vormen van intelligentie waarover we beschikken in te zetten. En door elke taal die we beheersen ook echt als taal te gaan zien, horen en voelen. Dat zou ons allemaal pas echt gelijkwaardig maken."

Nou nee, Hilde, het zal er voor zorgen dat 'taal' nog elitairder, nog 'witter' wordt dan ze al was.