Als cafe-eigenaar word ik er moedeloos van. Wel open, niet open. Straks staan we allemaal tegelijkertijd aan de deur van de leverancier, die deels niet kan leveren, want ook daar is het personeel gaan lopen. Het is allemaal zó ad hoc, zó zwabberend... We hadden toch een routekaart, waar is die gebleven? Als de Rutte en zijn Schoenen zich nou eens aan hun eigen plannen zouden houden, hadden we nu allemaal kunnen zien aankomen wanneer wat gaat gebeuren. Het enige wat je dan hoeft te doen is de trend in de besmettingscijfers volgen, en dan zou je, give or take a few days, weten wat je kon verwachten. Ik zou blij moeten zijn met een openstelling per 28/4, maar dat is al over een week, en dan moeten wij maar weer als een gek improviseren met halve voorraden en een half personeelsbestand. Ik word er niet eens meer vrolijk van, als we dinsdag zouden horen dat 28 april de terrassen open mogen. En dan zeker ook weer zinloos iedereen registreren (vorig jaar zijn we niet één keer benaderd voor bronnen-/contactonderzoek, terwijl er toch duizenden op ons terras hebben gezeten, dus statistisch gezien had daar wel een positieve Coronatest tussen moeten zitten), of we moeten politie-agentje spelen omdat iemand niet gevaccineerd is. Nee, het echt leuke laat nog lang op zich wachten, vrees ik.