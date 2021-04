Croissantje, blokjes kaas & lunchwijntjes paraat. We hebben weer een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Die ontwikkelingen zijn al meer dan een jaar starnakelberoerd, maar HeT EiNdE iS iN zIcHT en daarom fieldlabben we ons de Vierde Golf maar in (timeline) met massale mitigatiefeestjes. En dat terwijl de VaccinVrees vernietigend rondwaart tussen de banggemaakte burgerij, die opeens allemaal een zus van een kennis kent wier pasgeprikte stief-oudoom (88) dood neerviel op 200 meter van een GGD-locatie. Beknopte samenvatting van de Technische Briefing van vanochtend hierrr, coronadashboard met gierende rioolwatercijfers daarrr. Livestream NPO Politiek.

ZiekenhuisUpdate: volgt, 14:00 uur

RIVM Einde In Zicht Storings Update: volgt, 15:15 uur