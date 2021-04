Shooting the vaccine

Bill Gates is in my bloodstream

It's mind control

The earth is flat and cold

It's never warming up

The Arctic's turned to slush

The second coming's late

And there's aliens in the deep state

Geweldig muzikaal intermezzo in tijden van corona, lockdown, avondklok, rellen, ellende en voorlichters van D66 die de telefoon niet opnemen. De 400-jarige Mick Jagger van The Rolling Stones - na Exile on Main St. in 1972 werd het allemaal wat minder - samen met Dave Grohl van de Foo Fighters, de band waarvan we de laatste plaat vakkundig door de plee hebben gespoeld. Maar dit nummertje op standje 10 door de speakers blazen is verdomme LEKKER. Prima riffje, Jagger beukt een Gibson SG doormidden en zingt alsof hij (inderdaad) bijna dood is en dat Grohl kan drummen als een dier wisten we al. Niet zo'n coole collab als Shake Your Blood met Lemmy van die gruwelijke Probot-plaat, maar wel: lekkerrrrr.