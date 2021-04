Als u ons zoekt, wij liggen ergens onder ons bed keihard te janken omdat we alle vertrouwen in de mensheid kwijt zijn na het nu volgende, schokkende, bericht. De foto van Tom Hanks die een t-shirt draagt met de tekst 'Take me to Hellas' (vert.: 'breng mij naar Griekenland', red.) en een ezeltje in de kleuren van de Griekse vlag erop, is gemanipuleerd. In werkelijkheid draagt Tom Hanks helemaal niet zo'n t-shirt, maar het shirt van de Amerikaanse voetbalploeg. Zo ziet u maar weer: je moet niet alles geloven, wat op Facebook staat.