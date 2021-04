In 2016 was het nog lachen om Kim Kardashian die zich via een """uitgelekte""" seksvideo in de spotlight te manoeuvreren, maar de rollen zijn omgedraaid. Kim lacht zich de ballen uit haar bikinitopje om iedereen die haar nog steeds ziet als de oppervlakkige social bimbo die zich met blootboobies (NSFW), kontkiekjes en schaarsgeklede Insta-selfies voorziet van haar dagelijkse dosis aandacht. De grote rondingen in kleine stoflapjes zijn er uiteraard nog steeds om de miljoenen volgers tevreden te houden, maar ondertussen bouwde ze aan een imperium met mode- en make-up merken, mobiele apps en commerciële deals om die volgers tot de laatste dollar uit te melken. Vorig jaar was ze al goed voor 760 miljoen dollar, maar dankzij een goed jaar voor haar bedrijven zetten de dollartellers van Forbes haar vermogen nu boven het miljard. Dat lukte halfzusje Kylie Jenner in 2020 ook, al is die na een herevaluatie dit jaar teruggezet naar 700 miljoen dollar. Kims toekomstige ex Kanye is nog iets meer waard, maar voor het geld hoeft ze zeker niet bij hem te blijven. Ook als vrijgezel bouwt Kim rustig door aan haar eigen vermogen, bikiniplaatje voor bikiniplaatje.

