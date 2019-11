Ja, potjandorie. Dat we daar niet zelluf op zijn gekomen!!!1! De oplossing voor de bustehoudercrisis! Tape in plaats van beehaa's. Nooit meer striemen door bh-bandjes, nooit meer gekloot met lastige sluitingen, nooit meer kwetsende toestanden met mensonterende b-cupjes. Gewoon duct tape op die harries! Leverbaar in drie kleuren! Meer na de break.