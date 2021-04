Waar gewoon geen speld tussen te krijgen is, is dat als je zelfs nu met de aantekeningen nog niet kan herinneren dat er in een gesprek van zo kort geleden überhaupt over Omtzigt is gesproken, je dan ook niet 100% kunt stellen dat "positie elders" NIET besproken is. Geldt voor alle drie de betrokkenen. Wellicht zou je kunnen zeggen dat je dat onwaarschijnlijk lijkt maar dat dan helaas OOK niet meer zeker meer kunt weten. Rutte zegt "functie elders" is mijn mening niet dus zou ik sowieso nooit zeggen, echter de verkenners kunnen dat argument domweg niet gebruiken, die kunnen niet weten wat Rutte's echte mening daarover is zonder gedachten te lezen.

En waarom niet vragen aan ambtenaren die het WEL hebben opgeschreven waar het op gebaseerd was i.p.v. speculeren? Bv toen de verkenners die brief moesten opstellen, niet alleen de gespreksaantekeningen van ambtenaar vragen (wat ook niet gedaan was) maar dus ook hoe die "functie elders" in die aandachtspunten terecht gekomen was door de bewuste persoon die het WEL in die aantekening heeft gezet, dat is niet vanzelf gegaan toch, het is toch gewoon te achterhalen welke hand dat ingetikt heeft? Als je echt te goeder trouw bent, dan zou je die verklaring toch gewoon als verdediging moeten kunnen gebruiken? Misschien was het wel een typefout, en ging het over iets/iemand anders?

Enige wat ze nog noemen dat er ook "suggesties" in konden staan, maar het zou helemaal kolder zijn dat een ambtenaar deze zelf verzonnen "suggestie" mag doen, dat zou een politieke invloed zijn waar die ambtenaar helemaal niet over mag beschikken en moet het al helemaal tot op de bodem uitgezocht worden

Het is simpelweg onvoorstelbaar dat niemand, in eerste plaats Ollongren, het "bureau" heeft opgebeld en gevraagd "Hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd? We willen graag weten hoe "functie elders" erin terecht is gekomen, op dat stomme A4-tje van jullie dat ze van mij gefotografeerd hebben!". Je laat dat toch niet als mysterie bungelen als alles om die 2 woorden draait? Ze houden nu gewoon vol dat dat zelfs nooit gepoogd is om uit te zoeken? Waarom niet nu alsnog, het is maar een week geleden, er is toch gewoon een ambtenaar die ergens thuis op de bank naar het debat zit die te kijken dat nog weet? Om te achterhalen of hier echt een kamerlid buiten spel is gezet, DAAR gaat het om, het liegen zou daar dan verder een onvermijdelijk logisch gevolg zijn. Maar nee, 24 uur vergaderen over 2 woorden zonder simpelweg te vragen aan degene die het geschreven heeft, met als smoes "we nemen daar zelf de verantwoording voor" nee, als je verantwoording neemt zeg je ik heb dat wel blijkbaar gezegd, of je neemt de verantwoording niet en zoekt uit waar het vandaan kwam, nu wordt beide niet gedaan.



Ze hebben 24 uur lang gediscussieerd over in welke hand iemand het snoepje verstopt zou kunnen hebben, i.p.v. gewoon 1 seconde even te kijken al was het maar achteraf.