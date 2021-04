'De gemeente heeft er begrip voor.'

Mijn neus, 'De gemeente', in dit geval wat beleidsmakers, wonen niet pal naast de oorzaak, laat staan in de buurt. Die komen elke ochtend rond 9 uur lekker met de trein (gratis eersteklas OV) of auto (fuck de burger) en slapen als een roos.

'De gemeente betreurt het.'

Nog zo'n tenenkrommend kontverhaal. Wat de gemeente jammer vindt, is dat hun leugentjes ontdekt worden, dat hun foutjes ontdekt worden, dat ze met hun hand in de koekjestrommel gesnapt worden. Dat de nukubu zich met 'hun' bemoeit! Die burger moet zijn / haar/ het bek houden en gewoon betalen. Verder niet. 'De gemeente' is er NIET voor die mensen. De gemeente is er UITSLUTIEND voor de instandhouding van de gemeente!

Snap dit nu toch eens.

De enige reden dat de gemeente nog, een soort van, voor de stad zorgt, is aanzien naar anderen. Kijk ons eens deugen. Mooie opgeruimde wijkjes, met mooie perkjes en parkjes, met fietspaadjes en stoplichtjes, en dit alles betaald door mensjes die hun centjes moeten inleveren.

Maar het is maar een dun laagje chroom. Je prikt er zo doorheen. Ga kijken in die kolenkit wijk. In de schilderswijk. Kom in 010 pendrecht of charlois rondlopen. Afval ligt er naast de container (want het klepje is al te veel moeite of te ingewikkeld), parkeerbeleid wordt niet nageleefd, gros van de auto's is uit buitenland (as we speak staat er een dikke Audi voor mijn raam, Duitse platen en een plaathouder uit belgië?), als er overdag al mensen over straat lopen zijn het postbodes, tegen avondschemer komen de bekende figuren uit hun huisjes (waar altijd de gordijnen gesloten blijven), Rond half twaalf staan er standaard dealers op vaste plekken, worden ongemoeid gelaten door politie. Gedurende de nacht racen de brommers en auto's door de binnenstraatjes, tussen de dubbel-geparkeerde auto's. Regelmatig politiehelikopters boven de tuin, op zoek naar weer eens wat verdwenen mensen. En een park waar vorig jaar nog een meisje op klaarlichte dag verkracht is, zwervers liggen er de hele dag te stinken, schijten langs het wandelpad (yum) of liggen hun high / roes uit te zingen op de bankjes.

En dan stuurt 'de gemeente' een mail en brief of je een anonieme enquête wil invullen over hoe veilig je wijk is. Om dan een week erna weer te bellen, dat je die enquête nog niet hebt ingevuld en 'nee, de enquête is anoniem hoor, ik heb hier meneer **** toch aan de lijn? En u heeft volgens onze lijst nog niet gereageerd?'