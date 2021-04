Oppervlakte BOVEN de nul is in deze grafiek is de gehele tijd groter dan de oppervlakte ONDER de grafiek. Leuk dat je een keer meevalt, maar de grote lijn wijst nog steeds op groei.

Dagelijkse nieuwe IC aanmeldingen brak het record van 28 december, dus zitten we nu op aanwas die we voor het laatst in maart/april 2020 gezien hebben.

Aantal aanwezigen op de IC brak het record van januari 2021, dus zitten we nu op bezetting die we voor het laatst gezien hebben in maart/april 2020.

We zitten naar een totale fuckup te kijken, dankzij een minister die niet durft te prikken, en een bevolking die het helemaal zat is. Al een half jaar maatregelen omdat we een r=1 acceptabel vinden. Met een r=0,9 had je eerst meer maatregelen gehad, en inmiddels gewoon dikke feesten.