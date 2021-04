A) Ja, dit kan ik me nog verkeerd herinneren

B) Nee, dit kan ik me niet verkeerd herinneren

C) Nee, hier scheiden onze wegen

D) Ja, ik heb via via over deze foto gehoord

E) Nee, ik spreek de waarheid

F) Ja, ik spreek de waarheid

G) Nee en de volgende keer zal ik ook de waarheid spreken

H) Ja, maar deze informatie bereikte mij ongevraagd

I) Ja, maar het is niet integer om die bron hier te onthullen

J) Nee en de volgende keer zal dat ook het eerlijke antwoord zijn

K) Dit is mijn eerlijke antwoord

L) DE BORDESFOTO VAN RUTTE-I, SINDSDIEN GAAT HET SLECHT MET MIJ

M) Nee ik kan me dit absoluut niet actief verkeerd herinneren

N) Anders, namelijk.