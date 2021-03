Heb toch nog eens zitten denken wie van de partijen het 'Omtzigt, functie elders' punt bedacht heeft. De opmerking over Omtzigt stond in een rijtje CDA-specifieke zorgpunten en dit moet daarom uit de D66 koker gekomen zijn. Rutte wil best wel met het CDA verder, maar D66 is nu net de enige partij die via een harde onderhandeling het CDA buitenspel zou willen zetten om over links een kabinet te kunnen vormen (en zo de ethische thema's binnen te halen). Tel daarbij op dat Kaag muisstil is over het Ollegren drama en waarschijnlijk nu verscheurd wordt door het duivelse dilemma tussen haar integriteit (dus opstappen) of verder gaan met een zeer bezwaard gemoed. Ik denk dat Rutte dit dus heel slim speelt door te zeggen dat Kaag en hij het hier echt nooit over gehad hebben. Daarmee probeert hij niet om Kaag te redden, maar hij koppelt zichzelf los van haar zodat hij niet meegetrokken kan worden in haar mogelijke val. Mocht Kaag trouwens voor doorgaan kiezen, dan is D66 een 'lame duck' in alle verdere onderhandelingen. Jorritsma heeft Rutte natuurlijk allang gebriefd over de bron van deze CDA punten en hij trekt daardoor nu de volledige macht in de coalitie-onderhandelingen naar toe. Als Kaag doorgaat na een leugen is ze namelijk chantabel geworden omdat Rutte de waarheid kent, In dit scenario is het heel erg verklaarbaar waarom Kaag opeens zo oorverdovend stil is....