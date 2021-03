Het is nog maar Vrije Training 1 en straks Vrije Training 2. Dat zijn TRAININGEN. Alsof je voor de lol langs de lijn bij een oefensessie van het Nederlands elftal gaat staan, kijken naar de fluwelen balberoering van Denzel Dumfries. Alle vrolijkheid uit je lichaam gesponst door Frank de Boer, de eeuwige nummer laatst in de polonaise, en dan moet je ook nog eens toezien hoe Memphis óók op de training alle ballen in het vangnet ramt. Nee, geen pretje. Maar we hebben weer lang moeten wachten op de Formule 1. Kijken of de banden nog steeds zo heerlijk glad zijn. Of die pratende tandartsboor na 80 jaar oefenen weet wat een open vraag is. Of die Honda echt zo goed is. Of Vettel nog steeds zo harig is. Of Hamilton nog steeds zo harig is. Of Latifi nog steeds zo matig is. Of Stroll nog steeds zo rijk is. En of de F1 éindelijk een keertje gaat doen aan diversiteit, want na 100 jaar een zwarte coureur als wereldkampioen mag er wel weer een keer een blanke winnen. Alle info vindt u HIERRRRR. Hup Verstappen! LIVE, VT1 om 12.30 uur en VT2 om 16.00 uur, op TandartsTV.

UPDATE VT1 - Max Verstappen snelste meneer op de baan

F1 Fantasy: Join onze F1 Fantasy NoStyle Brand Safety Car League met invite code 94df72edae hierrr