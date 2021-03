Je moet het gore lef maar hebben om je achterban zo te verneuken hè. Keihard worden afgestraft op ál je dossiers. Afgestraft op het progressieve dossier, omdat je de rechtsbuiten van de Moslimbroederschap de zij-ingang van de Tweede Kamer in wilde loodsen, een wolf in wolfskleren met haar liefde voor een conservatief-patriarchale ideologie met Middeleeuwse normen en waarden waarin vrouwen worden gedegradeerd tot tweederangs wezens, en een verhaal dat ontzettend slecht is en was uitgedacht. Nieuwsuur blies een keertje tegen het kaartenhuis en het donderde met oorverdovend geraas ineen, een beetje zoals Palmyra omver werd geblazen door Islamitische Staat. Afgestraft op het klimaatdossier, afgetroefd door een veel beter en verstandiger verhaal van D66, dat de mensen wél wist te grijpen in plaats van weg te jagen met dat larmoyante gejank over het einde der tijden en de doemsdag en 100.000 dode ijsberen, en als je dan toch viel voor dat laatste verhaal zat je ook nog eens tien keer beter bij de Dierenpartij. Afgestraft op pure kwaliteit, omdat Jesse Klaver toch een gebruikt servetje tussen de strak gesteven tafellakens blijft - hij maakte geen moment indruk, zoals Rutte, Wilders en Kaag dat in debatten wel hebben gedaan. Afgestraft op het dossier van 'de gewone man', omdat die zich allang niet meer thuisvoelt bij een belerende club soja macchiato drinkende coffeecorner-meisjes met hip haar in een knot en een bril met hip montuur terwijl ze jou krijsend de maat nemen over zielige vluchtelingen. Afgetroefd op het dossier van diversiteit en inclusiviteit, omdat de Sylvanapartij en DENK wél diversiteit bieden in plaats van dat geschreeuw voor de bühne terwijl 95% van je partij als kind in een toverketel blanke vla is gevallen. Afgestraft op de gunfactor, omdat zelfs de eigen achterban Klaver inmiddels aanziet voor wat hij is: een holle boom, dood en molm en verrot, met in de stam louter lucht. Als je een beetje duwt krakt-ie door en valt-ie alsnog om. Afgestraft op de verschrikkelijke incrowd, omdat er veel te veel pijprokende partijbaronnen aan de vliegenstrip blijven plakken, een club van halve en hele als 'voormalig activist' verklede boomerterroristen, die van de partij een volstrekt onhebbelijke van het volk verwijderde club engnekken hebben gemaakt. GroenLinks, dat maffe samenraapsel van communisten, socialisten, klimaatterroristen en radicale gekken, is door de electorale afstraffing van de verkiezingen weer helemaal terug waar het hoort: in de marge. En dan deze jubelstemming.

YES 1000 NIEUWE LEDEN.