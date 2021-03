We hebben onze koekjes toch al het liefst van eigen deeg. Maar goed, wat hebben we nu weer gedaan volgens 's werelds morele autoriteit. We zijn in tegenstelling tot China niet lief genoeg voor moslims. En dan vooral notoir antimoslim-land Zweden. En de holocaust is blijkbaar ook al laakbaar je mag echt helemaal niks meer. Bovenstaande campagne is natuurlijk een reactie op de EU die voor het eerst in 30 jaar sancties opgelegd heeft aan China wegens het schenden van de geloofsbeleving van Oeigoerse moslims. De EU heeft hierom vier Chinese overheidsfunctionarissen de toegang tot de EU verboden.

In reactie hierop heeft China een aantal Europese volksvertegenwoordigers de toegang tot China ontzegt, waaronder ONZE SJOERD SJOERDSMA VAN ONS D66 en Nederlandse EU-ambassadeur Delphine Pronk wegens "having severely harmed China's sovereignty and interests and maliciously spread lies and disinformation". Nu denkt u natuurlijk dat Wij De Nederlanders hiervoor buigen, maar daar denkt Nederlandse kamervoorzitter Ariba dus heel anders over. Zie haar brandbrief aan het rode gevaar na de breek.

Kan allemaal maar

En zo is het of niet dan of wel!