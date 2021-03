Hier kan ik thans in het geheel geen zweem van hilariteit in ontwaren. In de eerste plaats omdat stemmetjes nadoen iets zeer treurigs in zich heeft. Iemand denigrerend behandelen vanwege karaktertrekken waarvan u denkt dat deze in iemands voorkomen en stemgeluid zijn verholen. Lariekoek natuurlijk. Ten tweede is het zeer goedkoop om iemand iets te laten zeggen dat hij nooit gezegd heeft, of zou zeggen. Het derde punt: deze zielige snedigheid dringt iemand in een onwelgevallige positie waar slechts twee kwalijke keuzes resteren. Namelijk of inhoudelijk deze treurigheid weerleggen en je daarmee op het lage niveau van de bewerkte beeldbandmaker plaatsen, of meeginnegappen om de goedkope humor en je daarmee op het lage lolniveau van de kijker plaatsen.