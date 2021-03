Dat die lui vinden dat ze méér rechten hebben dan een ander, dat is niet het probleem. het probleem is dat ze die rechten ook krijgen. Ze zullen niet worden aangepakt zoals een cafébaas zou worden aangepakt, of een restauranthouder, of de eigenaar van een dansschool, of een prostituée, of een zaalhouder, of wier dan ook. Waarom? Omdat ze Gristen zijn, omdat ze een God aanbidden die volgens volstrekt willekeurige criteria een goedgekeurde God is, een echte God, eentje waar je niet omheen kunt. En dat is een traditionele God, eentje die al een hele tijd meegaat en heel veel volgelingen heeft. Want anders ben je geen God, dan tel je niet mee. Een God is, o ironie, enkel een Eeuwig Ware God als hij aan specifieke historische criteria voldoet. Die lui in Urk mogen gewoon bij mekaar kruipen omdat zij en God aanbidden die aan de regeltjes voldoet. Die regeltjes maken dat die lui uit Urk zich niet aan de wet hoeven te houden, dat voor hen een uitzondering wordt gemaakt, dat ze speciaal zijn, uitverkoren.

De klus die tijdens de Verlichting is aangevangen is nooit afgemaakt, is ergens blijven steken. Het wordt tijd dat er afgerond wordt, dat de ultieme arrogantie van dat kerkvolk wordt afgestraft, in elk geval wordt zodanig wordt ingedamd dat ze in elk geval zich moeten houden aan de wet en dat er bij overtreding wordt ingegrepen, op eenzelfde wijze als bij al diegenen die zich niet kunnen of willen beroepen op aanbidding van de Enig ware God.