Als consultant heb ik ooit met het ministerie van VWS van doen gehad. Dat is, met stip, de aller, maar dan ook allerslechts geleidde organisatie waar ik mee gewerkt heb. En ik heb een hoop rotzooi gezien: Fortis, politie, telecom, energie, been there, done that, got the fucking t-shirt.

Maar VWS is totaal bizar. Die brengen incompetentie en wanbeleid tot een hoger niveau. De cultuur daar was, dat de taken niet ontstonden door het management of, ik roep maar iets geks, de noden van de samenleving. Nee, als werknemer van dat ministerie bedacht je iets interessants en dan was het zaak om collega's te interesseren voor je plan. En als je dan veel geïnteresseerden had verzameld dan legde je dat voor aan het management om uit te voeren.

Zelfs de stagiaires op dat ministerie pisten op het management.

Nou, en die organisatie is nu belast met de uitvoering van het belangrijkste overheidsproject van de afgelopen decennia. Daarom staan wij op de 66ste plaats wereldwijd met vaccineren.

Deze ambtenaren zijn wereldtoppers in het afschuiven van werk, de absolute klassbakken van de bullshitmanagement.

Wanneer gaan de politiek het eens hebben over de totale wanprestatie die dat ministerie levert? Wanneer worden de topambtenaren op dat ministerie ontslagen? Er is helemaal niets sociaals aan het handhaven van totale incompetentie als mensen door jouw wanbeleid sterven.