Mannen, de beste uitvinding sinds vrouwen. Want wat zijn we soeverein. Hebben niets nodig dan onze eigen geest, en misschien een paar duizend euro per maand aan rails en treintjes. Je vrouw kunnen ontlopen mag namelijk wat kosten deze lockdown. "(...) Het was een vergrijzende business, maar het afgelopen jaar is daar verandering in gekomen. Veel nieuwe klanten die de wereld van de treintjes ontdekken en thuis een eigen wereld creëren (...)" zegt JanKees Verheij (60), eigenaar van modelspoorbanenwinkel Het Winkeltje in Dordrecht (heerlijke website hier).

En natuurlijk zijn wij de mannen ook hier beter in, want "Slechts drie procent van mijn klandizie bestaat uit vrouwen en kinderen." Gvd man wat kunnen we eigenlijk niet behalve zo'n beetje alles in het huishouden, lichamelijk en mentaal voor onszelf zorgen, en elektra, leidingen en kapotte auto's waarvoor we expertise van derden in vliegen.

Omdat de wereld treinzaken het liefst aan Duitsers overlaat zijn Märklin en Fleischmann natuurlijk martkleiders. Voor de eerstgenoemde was de omzet eind 2020 maar liefst 70% (!) hoger dan het jaar ervoor. Het is soms zelf zo gesteld dat JanKees zijn klanten tegen zichzelf in bescherming wil nemen. "Sommigen zijn zo enthousiast, die willen meteen hun treintafel helemaal volbouwen en geven duizenden euro's uit aan materiaal. Dan moet ik ze af en toe tegen zichzelf in bescherming nemen en zeg dat ze rustig aan moeten doen. Want als het niet bevalt of het lukt niet, zit je wel met al die dure spullen." Wat zijn we toch een magistraal volk.