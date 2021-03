Het zat er al 75 jaar aan te komen maar nu is het toch echt zover: Lee Towers is 75 jaar geworden. Lee is al 75 jaar de man. Niet zo'n slappie als die junior Hazes, zo'n neppe pipo als Borsato en wie is die Gerry nou eigenlijk met z'n malle Pacemakers. Nee man, gewoon. LEE. De koning van Bolnes en u kent allemaal wel de verhalen over Leendert Huijzer met zijn machtige kraan en zijn heerlijke microfoon. Wereldrecordhouder Ahoy, een keiharde werker, een beer met een gouden strot, een 'vakidioot', perfectionist, opa, 'lieve man', oer-Feyenoorder, emotioneel dier, naamgever van een stel wolkenkrabbers maar bovenal: gewoon Lee. Lee is gewoon Lee, ja toch. Nu LIVE een ode aan Lee op Rijnmond in de widget na de klik. Gefeliciteerd Lee, namens ons allemaal.