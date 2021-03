Hebben ze een keertje geen last van spinnen zo groot als een olifant, gigabranden nog indrukwekkender dan de kachelfikkies in een Nieuwsuur-repo, bloeddorstige moordhaaien met tanden zo scherp als een Masamune-katana en dodelijk gif in alles wat beweegt, hebben ze wel overstromingen uit de hel. Door extreme regenval hebben duizenden mensen in de regio Sydney hun huis moeten verlaten - als ze zelf niet zijn verlaten door hun huis (video boven). De Warragamba Dam lekt water en ook bij andere dammen in de regio gaat het mis. Kennelijk krijgen ze door overstromingen en stormen weer extra last van allerlei megagiftige schijtbeesten, dus wellicht is het een optie om dat hele land een keertje compleet te laten afbranden. Proberen we het daarna gewoon opnieuw! Sterkte, OZZIES!

